В Польше разоблачили сеть российских шпионов, которые мониторили движение на ж/д путях
фото из свободных источников
В Польше разоблачена шпионская сеть, которая устанавливала скрытые камеры для наблюдения за важными трассами и железнодорожными узлами.
Об этом сообщает Громадське со ссылкой на RMF FM.
По данным издания, сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали шестерых иностранцев "из-за восточной границы", которые должны были работать по заказу российских спецслужб. Отмечается, что эти люди были задержаны в связи с найденными скрытыми камерами на важных трассах и железнодорожных узлах. Камеры фиксировали движение на путях и передавали изображения в сеть.
По информации RMF FM, речь идет преимущественно об участках железнодорожных путей в Подкарпатском воеводстве, граничащем с Украиной, в частности в районе аэропорта в Ясенке близ Жешува. Это главный пункт переправки западного оружия и боеприпасов для Украины. Скрытые камеры также были обнаружены в других частях Польши.
В этой связи сотрудников служб и полиции привели в режим повышенной готовности. Наряды уделяют особое внимание охране стратегически важных железнодорожных путей в Польше, также усилена защита ключевых объектов критической инфраструктуры.
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