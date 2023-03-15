  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Федерация футбола Испании: Верим, что УАФ справится с трудностями, чтобы представить совместную заявку от 4 стран на проведение ЧМ-2030
В тренде

Федерация футбола Испании: Верим, что УАФ справится с трудностями, чтобы представить совместную заявку от 4 стран на проведение ЧМ-2030

Общие новости
(1 голосов)

Пока что Украина остается в игре

Федерация футбола Испании: Верим, что УАФ справится с трудностями, чтобы представить совместную заявку от 4 стран на проведение ЧМ-2030

фото из соцсетей

Новина українською

Федерация футбола Испании подтвердила, что совместно с Португалией договорились с Марокко подать совместную заявку на проведение чемпионата мира 2030 года.

В то же время в испанской федерации заявили о готовности провести турнир и в четырех странах, включая Украину.

"Федерации футбола Испании и Португалии верят, что Ассоциация футбола Украины и ее президент справятся с трудностями, которые они переживают сейчас, чтобы представить совместную заявку от четырех стран", - сказано в заявлении.

Читайте такжеМарокко присоединилось к заявке на проведение ЧМ-2030, место Украины под вопросом
По теме
yellow-arrow
Вингер Фейеноорда Джаханбахш: В первом матче с Шахтером мы доминировали и пропустили незаслуженный гол
yellow-arrow
ВСУ возглавили рейтинг доверия украинцев, Зеленский на шестом месте, Залужного не внесли в опрос
yellow-arrow
Тренер Фейеноорда Слот: В Роттердаме нам будет сложнее, чем в первом матче
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Испания Португалия Марокко ЧМ-2030 УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
RFEF

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде