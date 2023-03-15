Федерация футбола Испании: Верим, что УАФ справится с трудностями, чтобы представить совместную заявку от 4 стран на проведение ЧМ-2030
Пока что Украина остается в игре
фото из соцсетей
Федерация футбола Испании подтвердила, что совместно с Португалией договорились с Марокко подать совместную заявку на проведение чемпионата мира 2030 года.
В то же время в испанской федерации заявили о готовности провести турнир и в четырех странах, включая Украину.
"Федерации футбола Испании и Португалии верят, что Ассоциация футбола Украины и ее президент справятся с трудностями, которые они переживают сейчас, чтобы представить совместную заявку от четырех стран", - сказано в заявлении.
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Источник:RFEF
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