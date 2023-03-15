Федерация футбола Испании: Верим, что УАФ справится с трудностями, чтобы представить совместную заявку от 4 стран на проведение ЧМ-2030

Федерация футбола Испании подтвердила, что совместно с Португалией договорились с Марокко подать совместную заявку на проведение чемпионата мира 2030 года.

В то же время в испанской федерации заявили о готовности провести турнир и в четырех странах, включая Украину.

"Федерации футбола Испании и Португалии верят, что Ассоциация футбола Украины и ее президент справятся с трудностями, которые они переживают сейчас, чтобы представить совместную заявку от четырех стран", - сказано в заявлении.