ВСУ нанесли почти 20 ударов по районам сосредоточения россиян

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке четверга, 16 марта, сообщает, что за прошедшие сутки Авиация Сил обороны Украины нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян. Наши воины сбили вражеский самолет Су-25 и 13 беспилотных летательных аппаратов разного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 радиолокационных станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.

Враг в свою очередь в среду нанес 3 ракетных удара, в том числе и по объекту гражданской инфраструктуры города Харьков. Также нанесено 29 авиационных ударов и совершено 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В сводке указывается, что в течение среды россияне совершили более 75 атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

В частности, на Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Гряниковки, Белогоровки и Спорного.

На Бахмутском направлении нашими защитниками отражены многочисленные атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Василовка и Богдановка.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях враг совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Степное, Каменка, Авдеевка, Северное, Нетайлово, Первомайское, Невельское, Марьинка и Угледар. На указанном участке фронта, за прошедшие сутки, больше всего атак зафиксировано в районе Марьинки - 12, все они отбиты украинскими воинами.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник держит оборону, обстреливая районы населенных пунктов, что недалеко от линии столкновения.