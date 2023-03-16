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Более 1000 оккупантов, сбитый самолет и куча другой техники. Генштаб – о потерях россиян за 15 марта

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Более 1000 оккупантов, сбитый самолет и куча другой техники. Генштаб – о потерях россиян за 15 марта

Фото из свободных источников

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Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 162560 (+1040) человек ликвидировано,
  • танков – 3504 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин – 6810 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 2539 (+11) ед,
  • РСЗО – 503 (+1) ед,
  • средства ПВО – 265 (+3) ед,
  • самолетов – 305 (+1) ед,
  • вертолетов – 289 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2145 (+13),
  • крылатые ракеты – 907 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5394 (+17) ед,
  • специальная техника – 257 (+0).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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