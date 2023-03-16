Более 1000 оккупантов, сбитый самолет и куча другой техники. Генштаб – о потерях россиян за 15 марта
Продуктивный день
Фото из свободных источников
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 162560 (+1040) человек ликвидировано,
- танков – 3504 (+12) ед,
- боевых бронированных машин – 6810 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 2539 (+11) ед,
- РСЗО – 503 (+1) ед,
- средства ПВО – 265 (+3) ед,
- самолетов – 305 (+1) ед,
- вертолетов – 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2145 (+13),
- крылатые ракеты – 907 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5394 (+17) ед,
- специальная техника – 257 (+0).
Данные уточняются.
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