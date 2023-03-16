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Россияне пытаются окружить Бахмут. Известно, сколько в городе осталось гражданских и детей в частности

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Оккупанты давят на двух направлениях

Россияне пытаются окружить Бахмут. Известно, сколько в городе осталось гражданских и детей в частности

Getty Images_

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Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский предоставил актуальные данные о ситуации в Бахмуте в своем официальном Telegram-канале:

"Противник безуспешно пытается окружить город и продвинуться вперед. Там бойцы 93-й бригады вместе с другими защитниками сдерживают бешеное давление противника. Благодаря их труду вражеские танки, БМП, РСЗО и склады с БК – взлетают в воздух. Оккупанты давят и на Купянском и Лиманском направлениях. Воины 92 ОМБр им. Ивана Сирко достойно дали по зубам врагу, уничтожив системы РЛС, РСЗО и пункты управления агрессора. Такие решительные действия нашей армии значительно истощают и деморализуют врага и ускоряют нашу победу. Слава Украине".

В Бахмуте остается около 3 тысяч гражданских, в том числе 33 ребенка. Эвакуация людей продолжается по всей линии фронта, как отметил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. До войны в городе проживало более 72 тысяч человек. Есть люди, которые категорически не хотят выезжать, а уговорить их очень сложно, сообщает Кириленко. Из 1 миллиона 670 тысяч населения Донецкой области с 24 февраля 2022 года выехало более 1 миллиона 100 тысяч.

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В статье: война с россией Павел Кириленко Бахмут Александр Сырский
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Источник:
t.me/osirskiy

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