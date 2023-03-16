В Белгороде прогремели взрывы: власти региона заявили о сбитых ракетах, одну из улиц перекрыли

Вечером в среду, 15 марта, в российском Белгороде снова прогремело несколько взрывов. Видео взрывов опубликованы в местных Telegram-каналах. Губернатор Белгородской области РФ вячеслав гладков заявил, что над городом сбили две ракеты, пострадавших нет, а последствия на земле уточняют оперативные службы.

Местные жители сообщили о взрывах в районе ТЭЦ, которая расположена неподалеку от железнодорожного вокзала. Также сообщается, что часть города перекрыли из-за падения обломков тех самых якобы сбитых ракет на проезжую часть.

Напомним, вечером 14 марта гладков сообщил о сбитых над регионом трех ракетах. По словам российского чиновника, обломки упали в жилой сектор.