"Нельзя терять время". США помогают Украине подготовить контрнаступление к маю – СМИ США

Министр обороны США Ллойд Остин в среду, 15 марта, сразу после заседания контактной группы по вопросам обороны Украины заявил, что "Украина не имеет права терять времени".

"Мы должны быстро и в полном объеме выполнить наши обещания. Это включает в себя доставку нашей бронетехники на поле боя, подготовку украинских солдат, запасные части и техническую поддержку, необходимую им для использования новых систем".

С приближением весны американские официальные лица все больше обеспокоены тем, что в Украине уменьшаются запасы боеприпасов, средств противовоздушной обороны и опытных солдат. По оценкам американских официальных лиц, в войне, которая длится уже год, погибло более 100 000 украинских военнослужащих, включая самых опытных солдат. Многие из этих потерь приходятся на Бахмут, где обе стороны несут массовые потери.

Американские официальные лица сосредоточены на подготовке Украины к большому весеннему наступлению для возвращения территорий, которое, как они ожидают, начнется в мае. Сотни западных танков и бронетехники, в том числе впервые техника, которая может возводить мосты и позволять войскам переправляться через реки, направляются в Украину для наступления. Американские и европейские партнеры также присылают огромное количество боеприпасов и 155-мм снарядов, которые Украина определила как наиболее насущную потребность.

Хотя американские чиновники стараются не указывать Киеву, как вести войну, руководство Пентагона заявило, что оборудование и подготовка, которые предоставляются, позволят Украине выиграть войну – где и когда она решит это сделать.

По словам чиновников, Киев еще не определился со стратегией, но есть два варианта: продвигаться на юг через Херсон в Крым или двигаться на восток со своей северной позиции, а затем на юг, отрезав российский сухопутный мост. Первый вариант не является реалистичным, говорят чиновники, поскольку Россия окопалась в своей обороне на восточном берегу Днепра. Второй вариант более вероятен, считают чиновники.