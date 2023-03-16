Новые гаджеты ВСУ. Британская разведка объяснила, почему россияне затормозили в Угледаре
РААМ
Defence Intelligence
В течение последней недели российские попытки штурма города Угледар Донецкой области почти наверняка замедлились. Это произошло после неоднократных, чрезвычайно неудачных атак россиян, которые происходили в течение предыдущих трех месяцев.
Одним из факторов больших потерь России в этом секторе стало успешное принятие Украиной на вооружение систем дистанционного управления противотанковыми минами (ПТРК). РААМ – это специализированный артиллерийский снаряд, который разбрасывает противотанковые мины на расстоянии до 17 км от огневой единицы.
В некоторых случаях Украина устанавливала мины над и позади российских подразделений, которые наступали, вызывая дезорганизацию при попытке отхода российской техники. Об этом идет речь в свежем разведывательном обзоре Минобороны Британии.
Единственный заметный тактический успех России в последнее время был достигнут на Бахмутском направлении, где доминируют силы наемников "Вагнера", которые сейчас находятся в публичной вражде с Министерством обороны России. Существует реальная возможность того, что Министерство обороны России настойчиво стремится к успеху в Угледаре, отчасти потому, что оно хочет, чтобы его собственный успех конкурировал с достижениями Вагнера.
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