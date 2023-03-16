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"Решение за Зеленским". В Пентагоне высказались о ходе боев за Бахмут и отметили героизм ВСУ

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Остин на связи

"Решение за Зеленским". В Пентагоне высказались о ходе боев за Бахмут и отметили героизм ВСУ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Пентагоне считают, что Бахмут имеет, скорее, "символическую, чем стратегическую и оперативную ценность" в войне РФ против Украины.

В то же время там отметили, что исключительно руководству в Киеве решать, перегруппировать ли Силы обороны, или же оставаться в городе и продолжать защищать "крепость" в Донецкой области. Об этом сказал министр обороны США Ллойд Остин на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" 15 марта.

"Относительно значимости Бахмута я бы указал на факт, что это битва президента Зеленского. И он будет принимать решение, что важно и что не важно для ВСУ: или они должны перегруппироваться, или же оставаться в Бахмуте. Это может лишь означать и будет означать, что он намерен поддерживать преимущество. И это – ключевое. Россияне работают над взятием города уже около семи месяцев. Они не очень успешны. И все это благодаря усердию, самоотверженности и сосредоточенности украинских солдат".

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В статье: война с россией Владимир Зеленский Пентагон Ллойд Остин
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