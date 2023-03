"Решение за Зеленским". В Пентагоне высказались о ходе боев за Бахмут и отметили героизм ВСУ

В Пентагоне считают, что Бахмут имеет, скорее, "символическую, чем стратегическую и оперативную ценность" в войне РФ против Украины.

В то же время там отметили, что исключительно руководству в Киеве решать, перегруппировать ли Силы обороны, или же оставаться в городе и продолжать защищать "крепость" в Донецкой области. Об этом сказал министр обороны США Ллойд Остин на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" 15 марта.

