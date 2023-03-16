"Решение за Зеленским". В Пентагоне высказались о ходе боев за Бахмут и отметили героизм ВСУ
Остин на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
В Пентагоне считают, что Бахмут имеет, скорее, "символическую, чем стратегическую и оперативную ценность" в войне РФ против Украины.
В то же время там отметили, что исключительно руководству в Киеве решать, перегруппировать ли Силы обороны, или же оставаться в городе и продолжать защищать "крепость" в Донецкой области. Об этом сказал министр обороны США Ллойд Остин на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" 15 марта.
"Относительно значимости Бахмута я бы указал на факт, что это битва президента Зеленского. И он будет принимать решение, что важно и что не важно для ВСУ: или они должны перегруппироваться, или же оставаться в Бахмуте. Это может лишь означать и будет означать, что он намерен поддерживать преимущество. И это – ключевое. Россияне работают над взятием города уже около семи месяцев. Они не очень успешны. И все это благодаря усердию, самоотверженности и сосредоточенности украинских солдат".
LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III and Chairman of @TheJointStaff Army Gen. Mark A. Milley hold a news briefing following a Ukraine Defense Contact Group meeting at the Pentagon. https://t.co/4WDCmLHxs9— Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) March 15, 2023
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