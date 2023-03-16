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Воины Холодного Яра показали, как им удалось приземлить российский бомбардировщик под Бахмутом

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Воины Холодного Яра показали, как им удалось приземлить российский бомбардировщик под Бахмутом

93-тя ОМБр Холодний Яр

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Пресс-служба 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" опубликовала сюжет об удачном сбитии российского бомбардировщика Су-24. "Приземление" птички оккупантов произошло 15 марта.

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"Бахмут. Бойцы взвода ПЗРК готовятся к охоте на российские самолеты и вертолеты. Говорят, они залетают сейчас в город частенько. Выбирают позиции, обсуждают нюансы использования различных систем противодействия оккупантам в воздухе".

"Военный по имени Алан признается, что еще никогда не сбивал вражеский самолет. Но сегодня удача на его стороне – пуск Иглы оказался удачным! Пресс-службе бригады посчастливилось воочию увидеть, как сбили бомбардировщик оккупантов и заснять пуск ракеты на одной из позиций".

Момент сбития на видео – с 03:33.

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В статье: война с россией Бахмут
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