Воины Холодного Яра показали, как им удалось приземлить российский бомбардировщик под Бахмутом

Пресс-служба 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" опубликовала сюжет об удачном сбитии российского бомбардировщика Су-24. "Приземление" птички оккупантов произошло 15 марта.

"Бахмут. Бойцы взвода ПЗРК готовятся к охоте на российские самолеты и вертолеты. Говорят, они залетают сейчас в город частенько. Выбирают позиции, обсуждают нюансы использования различных систем противодействия оккупантам в воздухе".

"Военный по имени Алан признается, что еще никогда не сбивал вражеский самолет. Но сегодня удача на его стороне – пуск Иглы оказался удачным! Пресс-службе бригады посчастливилось воочию увидеть, как сбили бомбардировщик оккупантов и заснять пуск ракеты на одной из позиций".