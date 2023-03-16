В Ростове-на-Дону полыхает здание областного Управления пограничной службы ФСБ – росСМИ
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В центре Ростова-на-Дону горит здание управления пограничной службы ФСБ. По словам местных жителей, как передают российские телеграм-каналы, перед этим был слышен громкий звук, похожий на взрыв.
Горит здание на проспекте Сиверса, 20/2, где расположено управление ФСБ в Ростовской области. В результате взрыва здание получило серьезные повреждения, обломки разлетелись в разные стороны. Сообщается, что взрыв в здании ФСБ произошел на складе пограничного управления.
Жители Ростова тем временем подтверждают, что перед пожаром слышали взрыв, от которого задрожали окна.
Площадь пожара на территории управления ФСБ в Ростове-на-Дону на данный момент составляет 800 квадратных метров. Сообщается, что на складе сдетонировали боеприпасы.
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