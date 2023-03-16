В США опубликовали видео инцидента с российским Су-27 и американским Reaper над Черным морем
Прямое доказательство
фото из свободных источников
Пентагон опубликовал видео атаки российских истребителей Су-27 на американский БпЛА MQ-9 Reaper. Как ранее и сообщало командование сил США в Европе, Су-27 действительно сбрасывали топливо на MQ-9 и пролетали перед ним безрассудным, экологически опасным и непрофессиональным способом.
На кадрах видно, как самолет РФ сбрасывает на беспилотник топливо, после чего врезается в MQ-9, повреждая ему пропеллер.
Министерство обороны России ранее заявило, что их истребители Су-27 не имеют отношения к падению американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море, и что он, мол, приблизился к оккупированному Крыму и "летел с нарушениями".
Популярное сейчас
- Воины Холодного Яра показали, как им удалось приземлить российский бомбардировщик под Бахмутом
- ВСУ нанесли почти 20 ударов по районам сосредоточения россиян
- Спокойный проход Реала, вызов Златана и новый контракт Лоботки. Главные новости за 15 марта
- ВСУ отбивают атаки россиян уже на западной окраине Бахмута
- Красотка дня. Роскошная итальянская футболистка, охотно меняющая форму на бикини. ФОТО
- Гусев женился в третий раз. Избранницей стала дочь скандального депутата от ОПЗЖ. ФОТО
Новости по теме
- 08:57 Украинские США предотвратили попадание "активов" сбитого Reaper в руки РФ. Как выглядело падение БПЛА
- 20:34 Украинские Российский истребитель над Черным морем столкнулся с американским дроном Reaper, который пришлось затопить
- 12:54 Украинские WSJ: Американский производитель предлагает Украине два ударных дрона за один доллар, но есть условия