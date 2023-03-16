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В США опубликовали видео инцидента с российским Су-27 и американским Reaper над Черным морем

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В США опубликовали видео инцидента с российским Су-27 и американским Reaper над Черным морем

фото из свободных источников

Новина українською

Пентагон опубликовал видео атаки российских истребителей Су-27 на американский БпЛА MQ-9 Reaper. Как ранее и сообщало командование сил США в Европе, Су-27 действительно сбрасывали топливо на MQ-9 и пролетали перед ним безрассудным, экологически опасным и непрофессиональным способом.

На кадрах видно, как самолет РФ сбрасывает на беспилотник топливо, после чего врезается в MQ-9, повреждая ему пропеллер.

Министерство обороны России ранее заявило, что их истребители Су-27 не имеют отношения к падению американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море, и что он, мол, приблизился к оккупированному Крыму и "летел с нарушениями".

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В статье: война с россией Reaper
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