В США опубликовали видео инцидента с российским Су-27 и американским Reaper над Черным морем

Пентагон опубликовал видео атаки российских истребителей Су-27 на американский БпЛА MQ-9 Reaper. Как ранее и сообщало командование сил США в Европе, Су-27 действительно сбрасывали топливо на MQ-9 и пролетали перед ним безрассудным, экологически опасным и непрофессиональным способом.

На кадрах видно, как самолет РФ сбрасывает на беспилотник топливо, после чего врезается в MQ-9, повреждая ему пропеллер.

Министерство обороны России ранее заявило, что их истребители Су-27 не имеют отношения к падению американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море, и что он, мол, приблизился к оккупированному Крыму и "летел с нарушениями".