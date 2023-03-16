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Минобороны Франции: Легкие танки AMX-10RC прибыли в Украину, часть уже на передовой

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Также рассматривается возможность проведения второй волны сессий

Минобороны Франции: Легкие танки AMX-10RC прибыли в Украину, часть уже на передовой

Getty Images_

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Легкие французские танки AMX-10 RC уже прибыли в Украину, а часть из них находится на передовой.

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление министра обороны Франции Себастьяна Лекорню.

"Разведывательные бронемашины AMX-10 RC, обещанные Францией в начале января, только что прибыли в Украину", - говорится в заявлении.

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По его словам, некоторые из них уже отправлены на передовую.

Отправка должна была состояться через два месяца после объявления, чтобы подготовить экипажи и научить их в Сомюрской кавалерийской школе и в лагере Канжуэрс, затем отправить легкие танки.

"Я рассматриваю возможность проведения второй волны сессий. Я готовлю ряд решений для президента Франции Эмманюэля Макрона, потому что об этих легких танках начинает хорошо заботиться украинский партнер", - добавил министр.

В феврале сообщалось, что Франция отправила в Украину первую партию из 14 легких танков AMX-10RC. Украинские экипажи уже прошли программу обучения этих машин.

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