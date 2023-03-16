Под Бахмутом погиб украинский футболист, отец двух детей

15 марта в Одесской области простились с украинским защитником и местным футболистом Романом Скрипнюком. 30-летний спортсмен погиб в марте в боях под Бахмутом.

Роман Скрипнюк родился 8 октября 1992 года в селе Молодежное, расположенном в 5 км от Черноморска. С детства занимался спортом, был воспитанником местного футбольного клуба "Бастион", который играл во Второй лиге чемпионата Украины.

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В юношеские годы Скрипнюк принимал участие как в чемпионатах Одесской области, так и во всеукраинских турнирах. После этого прошел срочную службу в армии. Вернувшись домой после службы, Роман продолжал защищать цвета местных футбольных клубов. Участвовал в чемпионатах Черноморска и Одессы, первенстве Одесской области и в районных соревнованиях.

За прошедшие годы Скрипнюк успел поиграть за целый ряд команд с юга Украины. Это ФК "Черноморск", "Залив" (Белгород-Днестровский), "Трофимовец" (Молодежное), "Интер" (Малая Долина), "Люксор" (Барабой), "Efes" (Черноморск).

Последним клубом Романа был ФК ТБТ (ТрансБалкТерминал), являющийся лидером открытого чемпионата Черноморска по футзалу сезона-2022/23.