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Гутцайт – о возможном бойкоте ОИ-2024: Придет время, когда каждому придется решать – что для него самое важное

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Пока что ситуация остается неясной

Гутцайт – о возможном бойкоте ОИ-2024: Придет время, когда каждому придется решать – что для него самое важное

Мінмолодіспорту

Новина українською

Министр молодежи и спорта Украины, президент НОК Вадим Гутцайт рассказал о возможном бойкоте Олимпиады в случае возможного допусков спортсменов из РФ и РБ к соревнованиям.

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– Если мир не услышит нас и допустит к соревнованиям россиян и белорусов, то Украина может бойкотировать Олимпиаду. Ряд спортсменов, с которыми мы общались, заявил о готовности отказаться от Игр. Говорили ли вы отдельно с нашими атлетами на счет возможного бойкота, что они думают по этому поводу?

– Вопрос очень серьезный. Я разговаривал с Ольгой Харлан, которая готовится к соревнованиям, многое тренируется для этого.

Она не понимает, как выходить на одну дорожку с русскими спортсменами.

Ее родители находятся в Николаеве и это очень волнует спортсменку. Подобная ситуация – у большинства наших атлетов.

Имея возможность хочу поблагодарить Светлану Борисовну Саидовую, главного тренера сборной Украины по синхронному плаванию, которая сказала, что мы будем бойкотировать Игры, если представителей стран-агрессорок допустят к соревнованиям.

Тренировочная база в Харькове, где они готовились к соревнованиям, разрушена, поэтому она знает о чем говорит.

Ее девушки – это чемпионки Европы и мира, призеры Олимпиады, но все они понимают, что есть вещи важнее Олимпийских игр.

Это позиция настоящих украинцев. Придет время, когда каждому придется решать – что для него самое важное.

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В статье: Олимпиада-2024 Вадим Гутцайт
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Источник:
Укрінформ

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Комментарии (1)
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fanat_football (Херсон)
16.03.2023 в 18:06
А яка його особиста позиція? Нічого не сказав, все між крапельок. Паскуда.
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