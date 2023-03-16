Гутцайт – о возможном бойкоте ОИ-2024: Придет время, когда каждому придется решать – что для него самое важное
Пока что ситуация остается неясной
Мінмолодіспорту
Министр молодежи и спорта Украины, президент НОК Вадим Гутцайт рассказал о возможном бойкоте Олимпиады в случае возможного допусков спортсменов из РФ и РБ к соревнованиям.
– Если мир не услышит нас и допустит к соревнованиям россиян и белорусов, то Украина может бойкотировать Олимпиаду. Ряд спортсменов, с которыми мы общались, заявил о готовности отказаться от Игр. Говорили ли вы отдельно с нашими атлетами на счет возможного бойкота, что они думают по этому поводу?
– Вопрос очень серьезный. Я разговаривал с Ольгой Харлан, которая готовится к соревнованиям, многое тренируется для этого.
Она не понимает, как выходить на одну дорожку с русскими спортсменами.
Ее родители находятся в Николаеве и это очень волнует спортсменку. Подобная ситуация – у большинства наших атлетов.
Имея возможность хочу поблагодарить Светлану Борисовну Саидовую, главного тренера сборной Украины по синхронному плаванию, которая сказала, что мы будем бойкотировать Игры, если представителей стран-агрессорок допустят к соревнованиям.
Тренировочная база в Харькове, где они готовились к соревнованиям, разрушена, поэтому она знает о чем говорит.
Ее девушки – это чемпионки Европы и мира, призеры Олимпиады, но все они понимают, что есть вещи важнее Олимпийских игр.
Это позиция настоящих украинцев. Придет время, когда каждому придется решать – что для него самое важное.
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