Вылет Шахтера из Лиги Европы, переизбрание Инфантино, состав Англии на Украину. Главные новости за 16 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 16 марта

Домашняя ничья 1:1 оставляла определенные надежды “Шахтеру” в 1/8 Лиги Европы с “Фейеноордом”, но ответная встреча окунула “горняков” в реальность. Лидер чемпионата Нидерландов уже к 67-й минуте забил семь голов, и мог больше, но в последние двадцать минут “Фейеноорд” сбавил темп, и “горняки” отыграли один мяч – забил Келси. 7:1 – поражение “Шахтера” означает, что Украина в рейтинге коэффициентов не опередит Сербию, Турцию и Швейцарию, и не поднимется на 11-е место. В сезоне 2024/25 у Украины не будет прямой путевки в группу Лиги чемпионов.

Не продолжит участие в Лиге Европы и лидер чемпионата Англии “Арсенал”. Александр Зинченко вышел в старте и провел все 120 минут против португальского “Спортинга”. “Канониры” забили первыми (Джака), но “Спортинг” отыгрался благодаря голу Гонсалвеша с центра поля. 1:1 и 3:3 и по сумме двух матчей. В овертайме голов не было, а в серии пенальти победил “Спортинг”.

Помимо “Фейеноорда” и “Спортинга” в четвертьфинал Лиги Европы также вышли “Севилья”, “Ювентус”, “Рома”, “Юнион”, “Манчестер Юнайтед” и “Байер”. Стали известны также участники 1/4 Лиги конференций. Это “Гент”, “Фиорентина”, “Базель”, “Лех”, “Вест Хэм”, “Ницца”, “АЗ” и “Андерлехт”.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт определился с заявкой команды на стартовые матчи отборочного турнира Евро-2024 против Италии (23 марта) и Украины (26 марта). В списке Саутгейта 25 игроков, и примечательно, что в нем нет Рахима Стерлинга и Трента Александера-Арнольда, но Харри Кейн, Джуд Беллингем, Деклан Райс, Харри Магуайр, Маркус Рашфорд и другие лидеры “трех львов” попали в заявку.

И. о. главного тренера "Металлиста" Перица Огненович больше не тренирует харьковскую команду. Об этом сообщает журналист Эндрю Тодос в своем Telegram-канале. Огненович больше не исполняет обязанности главного тренера. За тренировочный процесс отвечает Руслан Фомин с помощниками. Кто выведет команду на следующий матч – пока неизвестно.

"Манчестер Сити" объявил о продлении контракта с нападающим сборной Аргентины Хулианом Альваресом. Стороны подписали соглашение до лета 2028-го. 23-летний Альварес присоединился “Сити” перед стартом сезона, и уже принял участие в 33 матчах, забив в них десять голов.

Швейцарский юрист Джанни Инфантино был переизбран на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА). Выборы прошли на 73‑м конгрессе ФИФА в Руанде. Новый контракт Инфантино рассчитан до 2027 года. Он был единственным кандидатом на выборах. 52-летний швейцарец руководит ФИФА с 2016 года.