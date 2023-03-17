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Ракетные войска ВСУ за четверг поразили 5 пунктов управления россиян

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Враг совершил более 70 атак

Ракетные войска ВСУ за четверг поразили 5 пунктов управления россиян

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке пятницы, 17 марта, сообщил, что за прошедшие сутки россияне совершили более 70 атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

На Купянском и Лиманском направлениях враг вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Гряниковка, Кременная, Кузьмино, Верхнекаменное и Спорное.

На Бахмутском отражены многочисленные атаки россиян в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское и Григорьевка.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях оккупанты совершили безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Первомайское, Невельское и Марьинка. На указанном участке фронта за прошедшие сутки больше всего атак враг совершил в районе Марьинки - 12. Все - отбиты.

Кроме того, россияне нанесли 5 ракетных и 18 авиационных ударов, а также совершили 73 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Авиация Сил обороны Украины в свою очередь в четверг нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 пунктов управления, 5 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, склад горюче-смазочных материалов, 2 радиолокационные станции, станцию радиоэлектронной. борьбы и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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