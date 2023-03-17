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Более 700 оккупантов, вертолет и много наземной техники. Генштаб – о потерях РФ за 16 марта

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Часы идут в сторону победы

Более 700 оккупантов, вертолет и много наземной техники. Генштаб – о потерях РФ за 16 марта

93-тя ОМБр Холодний Яр

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 163320 (+760) человек ликвидировано,
  • танков – 3506 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 6823 (+13) ед,
  • артиллерийских систем – 2552 (+13) ед,
  • РСЗО – 504 (+1) ед,
  • средства ПВО – 265 (+0) ед,
  • самолетов – 305 (+0) ед,
  • вертолетов - 290 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2145 (+0),
  • крылатые ракеты – 907 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5401 (+7) ед,
  • специальная техника – 258 (+1).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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