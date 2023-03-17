Более 700 оккупантов, вертолет и много наземной техники. Генштаб – о потерях РФ за 16 марта
Часы идут в сторону победы
93-тя ОМБр Холодний Яр
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 163320 (+760) человек ликвидировано,
- танков – 3506 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 6823 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 2552 (+13) ед,
- РСЗО – 504 (+1) ед,
- средства ПВО – 265 (+0) ед,
- самолетов – 305 (+0) ед,
- вертолетов - 290 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2145 (+0),
- крылатые ракеты – 907 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5401 (+7) ед,
- специальная техника – 258 (+1).
Данные уточняются.
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