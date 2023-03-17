Бельгия передаст ВСУ несколько сотен грузовых автомобилей, также о помощи объявили другие страны
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Belga
Бельгия планирует отправить в Украину 240 военных грузовиков марки Volvo, первые из которых передадут уже на следующей неделе. Об этом сообщает De Standaard. Сейчас в бельгийской армии около 400 таких автомобилей, но в 2023-м страна планирует постепенно от них отказаться. Часть машин оснащена кранами и эвакуаторами.
Перед принятием решения о передаче Украине этих грузовиков была проведена консультация с руководством ВСУ о целесообразности такой помощи. Подразделения ждут грузовики, ведь во время войны логистика не менее важна, чем оружие. В Минобороны Бельгии убеждены, что все 240 грузовиков, которые передают Украине, исправны. Также к ним прилагаются пособия и запасные части, которые еще были в наличии.
Также Германия передала новый пакет военной помощи Украине. В него вошли пистолеты, боеприпасы, генераторы, автопогрузчики, ангарные палатки, снаряды для артиллерии и РСЗО. В свою очередь Литва включит в новый пакет военной помощи 155-мм боеприпасы. Отмечается, что Украина также получит транспортные средства и военные пайки. Общая стоимость военной помощи, которую предоставляет Литва для Украины, скоро достигнет 450 миллионов евро.
Правительство Эстонии согласовало новый пакет военной помощи Украине, который на этот раз состоит, в частности, из боеприпасов, снайперского оружия и оборудования для спецназа. Швеция передаст Украине 8 самоходных артиллерийских установок Archer в рамках пакета военной помощи, о котором страна объявила еще в январе. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что в Украину прибыли обещанные боевые бронированные машины AMX-10 RC, которые также называют легкими колесными танками.
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