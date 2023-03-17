Мрія должна была полететь в Германию еще в январе 2022-го. В Bild объяснили, почему этого не произошло

Легендарный грузовой самолет АН-225 Мрія должен был полететь в Германию накануне начала полномасштабного вторжения россиян, об этом сообщает немецкая газета Bild. По информации источника, украинский самолет должен был прилететь в международный аэропорт Лейпциг/Галле, который расположен в городе Шкойдиц. Места для парковки украинских самолетов были готовы с 26 января 2022 года.

В Bild отмечают, что эвакуация самолета была детально спланирована заранее. Как рассказал капитан экипажа Дмитрий Антонов, уже 23 февраля вечером, накануне начала полномасштабного вторжения оккупантов, он был внутри полностью заправленного самолета и готовился покидать грузовой аэропорт в Гостомеле, но этого не позволили сделать "по указанию высшего руководства".

По данным Bild, спутниковые снимки аэродрома в Гостомеле указывают на то, что важнейшие самолеты намеренно оставили под ударом, поскольку остальные воздушные суда остались нетронутыми.