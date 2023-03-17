В Украине будут производить ядерное топливо, которое заменит российское на европейском рынке

Министр энергетики Украины Герман Галущенко посетил предприятие, где будут производить ядерное топливо для отечественных атомных энергоблоков, а впоследствии и для экспорта в другие страны. На сегодня в Европе работают 17 блоков ВВЭР-440, которые пока не имеют альтернативы российскому топливу. Украина в свою очередь уже начала производство составных частей топливных блоков ВВЭР-1000, а впоследствии начнет производство топлива и для блоков ВВЭР-440. Проект реализуется НАЭК "Энергоатом" в рамках сотрудничества с американской компанией Westinghouse. Галущенко отметил:

"К сожалению, многие европейские страны остаются зависимыми от российских ядерных технологий. В то же время Украина, отказавшись от российского ядерного топлива, перевела свои атомные энергоблоки на ядерное топливо американского производителя Westinghouse. Осуществить такой переход также изъявили желание Чехия, Словакия, Финляндия, Болгария. И в перспективе Украина может стать поставщиком ядерного топлива для этих стран. Украина является мировым лидером в области атомной энергетики. И сегодня наши специалисты-ядерщики совместно с американскими партнерами работают над тем, чтобы вытеснить Россию с мирового рынка ядерных технологий".

На производственной линии украинского предприятия будут производиться тепловыделяющие сборки ядерных реакторов атомных электростанций. В 2023 году планируется завершить лицензирование и выйти на промышленное производство хвостовиков, а в 2024 году - на промышленное производство головок для топливных кассет. Указанные компоненты будут использоваться для производства ядерного топлива для нужд "Энергоатома" на предприятии Westinghouse в городе Вестерос в Швеции.

Президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин добавил, что по плану на создание собственной линии по производству ядерного топлива Энергоатом планирует выйти через три года.