Правительство Словакии одобрило передачу истребителей МиГ-29 и системы ПВО KUB

В пятницу, 17 марта, Словакия одобрила передачу истребителей МиГ-29 Украине. В Генштабе Словакии сделали акцент на том, что передача самолетов не поставит под угрозу обороноспособность страны, поскольку словацкая армия их вообще не будет использовать.

Также словаки передают Украине систему противовоздушной обороны KUB. Словакия вывела ее из эксплуатации, как и МиГи. Премьер-министр Эдуард Хегер отвергает утверждение оппозиционного политика Роберта Фицо о том, что, передавая истребители, правительство втягивает Словакию в войну.

#Slovak gov. just approved sending 13 #MiG29s to #Ukraine! Promises must be kept&when @ZelenskyyUa asked for more #weapons incl. fighter jets, I said we’ll do our best. Glad others’re doing the same. #Military aid’s????to ensure????????can defend itself&the entire #Europe against #Russia