Правительство Словакии одобрило передачу истребителей МиГ-29 и системы ПВО KUB

В пятницу, 17 марта, Словакия одобрила передачу истребителей МиГ-29 Украине. В Генштабе Словакии сделали акцент на том, что передача самолетов не поставит под угрозу обороноспособность страны, поскольку словацкая армия их вообще не будет использовать.

Также словаки передают Украине систему противовоздушной обороны KUB. Словакия вывела ее из эксплуатации, как и МиГи. Премьер-министр Эдуард Хегер отвергает утверждение оппозиционного политика Роберта Фицо о том, что, передавая истребители, правительство втягивает Словакию в войну.

"Правительство Словакии только что одобрило отправку 13 истребителей МиГов в Украину. Обещания должны быть выполнены и когда Зеленский попросил больше оружия, включая истребители, я сказал, что мы сделаем все возможное. Рад, что другие делают то же самое. Военная помощь нужна для того, чтобы защитить Украину и всю Европу от России".