Европейский Союз анонсировал второй транш макрофина для Украины
Еще 1,5 млрд евро из пакета на 18 млрд
GettyImages-
Европейский союз на следующей неделе должен перечислить Украине второй транш макрофинансовой помощи из общего пакета помощи на 18 млрд евро. Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис в своем Твиттере.
ЕС рассчитывает на следующей неделе осуществить второй платеж на сумму 1,5 млрд евро в виде экстренной помощи, чтобы помочь Украине удовлетворить насущные потребности. Валдис Домбровскис отметил, что ЕС обязуется поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
The EU ???????? is committed to supporting Ukraine ????????for as long as needed.— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) March 17, 2023
❗️We expect to make second MFA+ payment next week - €1.5 bln in emergency support to help Ukraine meet immediate needs.#EUconversations2023 pic.twitter.com/Lr2iHviMYs
Напомним, первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 3 млрд евро из 18 млрд евро Украина получила в январе. Первый транш Киев получил без требования выполнения условий. Однако, согласно договоренностям, следующие 15 млрд евро Украина будет получать только за выполнение взятых обязательств.
Популярное сейчас
- "Это было нереально". Тренер Фейеноорда прокомментировал разгром Шахтера
- Ракетные войска ВСУ за четверг поразили 5 пунктов управления россиян
- ЛЕ. Арсенал - Спортинг 1:1, пен. 3:5. Обидный вылет, но шанс сосредоточиться на АПЛ
- ВСУ отбивают атаки россиян уже на западной окраине Бахмута
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лучших бомбардиров Реала в этом сезоне. ФОТО
- "Несите достойно проигрыш". Жена Пятова ответила на обвинения Кривбасса в сторону Шахтера