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Европейский Союз анонсировал второй транш макрофина для Украины

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Еще 1,5 млрд евро из пакета на 18 млрд

Европейский Союз анонсировал второй транш макрофина для Украины

GettyImages-

Новина українською

Европейский союз на следующей неделе должен перечислить Украине второй транш макрофинансовой помощи из общего пакета помощи на 18 млрд евро. Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис в своем Твиттере.

ЕС рассчитывает на следующей неделе осуществить второй платеж на сумму 1,5 млрд евро в виде экстренной помощи, чтобы помочь Украине удовлетворить насущные потребности. Валдис Домбровскис отметил, что ЕС обязуется поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Напомним, первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 3 млрд евро из 18 млрд евро Украина получила в январе. Первый транш Киев получил без требования выполнения условий. Однако, согласно договоренностям, следующие 15 млрд евро Украина будет получать только за выполнение взятых обязательств.

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В статье: война с россией Европейский союз
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