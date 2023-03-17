КГВА: Комендантский час в Киеве будет сокращен
Известно, когда это произойдет
Сейчас продолжается процедурное согласование относительно сроков и порядка изменения продолжительности комендантского часа в Киеве. Согласно рабочему варианту, вероятнее всего с 26-го марта 2023 года комендантский час в столице Украины сократится. Начиная от указанной даты, он будет длиться с 00:00 до 05:00 ежедневно.
Напомним, что во время комендантского часа запрещается находиться на улице и в других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком. Если в запрещенное время человек находится на улице, то комендантский патруль имеет право задержать человека и проверить у него наличие документов, установить причину нарушения комендантского часа.
В случае необходимости может быть проведен осмотр вещей, транспортного средства и даже помещения задержанного. Если задержанный сопротивляется или не выполняет законные требования комендантского патруля, то к такому лицу могут применить физическую силу или (в крайнем случае) огнестрельное оружие.
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