Секретарь СНБО: Бахмут для нас – ключевая точка. Это подтверждено и Залужным, и Сырским

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отмечает, что оборона Бахмута на Донецком направлении сейчас имеет ключевое значение. Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"Словосочетание "удержать Бахмут" имеет чисто военное значение. У нас состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, и еще раз было подтверждено и Залужным, и Сырским, и всеми присутствующими на заседании Ставки, что Бахмут для нас является очень важной, ключевой точкой".

"Мы понимаем, что это кого-то раздражает, кто-то считает, что мы должны уступать. Но это наша земля, и мы не имеем права ее не защищать. Если же нашими военными будут приняты те или иные решения, то они будут объявлены на Ставке, тогда будем принимать те или иные действия".

"Вокруг Бахмута все усыпано оккупантами. То есть, где находятся сегодня эти террористы, они там и остаются. По крайней мере до начала других военных действий для нас Бахмут является очень важной крепостью. Вы правы, что это наша крепость".