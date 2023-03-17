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США запустили новый беспилотник в сторону Черного моря

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Знакомьтесь, RQ-4 GLOBAL HAWK

США запустили новый беспилотник в сторону Черного моря

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

США направили новый разведывательный беспилотник в сторону аннексированного Россией Крыма. По данным сервиса Flightradar, RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10 направился к Черному морю.

БПЛА уже зашел в акваторию – несколько часов до этого он кружил в воздушном пространстве Румынии. Сообщается, что беспилотник взлетел с авиабазы Сигонелла возле итальянского города Катания.

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Ранее министр обороны России Шойгу представил к государственным наградам летчиков Су-27, которые сбили над Черным морем американский беспилотник MQ-9 Reaper. США опубликовали видео инцидента, где четко видно, что истребители РФ сбили БПЛА.

Читайте такжеВ США опубликовали видео инцидента с российским Су-27 и американским Reaper над Черным морем

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В статье: война с россией Reaper
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Источник:
t.me/krymrealii

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