США запустили новый беспилотник в сторону Черного моря
Знакомьтесь, RQ-4 GLOBAL HAWK
Getty Images / Global Images Ukraine
США направили новый разведывательный беспилотник в сторону аннексированного Россией Крыма. По данным сервиса Flightradar, RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10 направился к Черному морю.
БПЛА уже зашел в акваторию – несколько часов до этого он кружил в воздушном пространстве Румынии. Сообщается, что беспилотник взлетел с авиабазы Сигонелла возле итальянского города Катания.
Ранее министр обороны России Шойгу представил к государственным наградам летчиков Су-27, которые сбили над Черным морем американский беспилотник MQ-9 Reaper. США опубликовали видео инцидента, где четко видно, что истребители РФ сбили БПЛА.
Популярное сейчас
- Встреча Мудрика и Лунина, Пеп против бывшей команды. Состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финалов ЛЧ
- Динамо - Заря, Эль-Класико и Мудрик против Миколенко. Расписание футбола на 17 - 19 марта
- Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов: когда и где смотреть церемонию
- В СНБО резко отреагировали на статью WP о "неготовности" ВСУ к контрнаступлению
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лучших бомбардиров Реала в этом сезоне. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная невеста главного бомбардира Фейеноорда. ФОТО