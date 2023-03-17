США запустили новый беспилотник в сторону Черного моря

США направили новый разведывательный беспилотник в сторону аннексированного Россией Крыма. По данным сервиса Flightradar, RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10 направился к Черному морю.

БПЛА уже зашел в акваторию – несколько часов до этого он кружил в воздушном пространстве Румынии. Сообщается, что беспилотник взлетел с авиабазы Сигонелла возле итальянского города Катания.

Ранее министр обороны России Шойгу представил к государственным наградам летчиков Су-27, которые сбили над Черным морем американский беспилотник MQ-9 Reaper. США опубликовали видео инцидента, где четко видно, что истребители РФ сбили БПЛА.