Данилов заявил, что выселять монахов УПЦ МП из Лавры будут без физической силы
Все будет происходить с учетом нормативно правовых актов
Фото: Getty Images
Монахов УПЦ МП выпроводят из Киево-Печерской лавры без применения насилия и физической силы.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в интервью Радио Свобода.
"Конечно, не будет никакого применения физической силы, насилия. Мы – не Российская Федерация. Но мы точно будем выполнять то, что принадлежит нам, с учетом тех нормативно правовых актов, которые есть на нашей территории", - пообещал он.
Он добавил, что среди монахов УПЦ МП есть представители пятого и первого управлений ФСБ РФ. И подчеркнул, что украинские власти не выступают против церкви.
"Мы же не против церкви. Мы не против тех людей, которые имеют отношение к тем или иным религиозным процессам. Но мы против влияния на государство этих вещей. Вы не имеете государства диктовать, вы не имеете государство держать в заложниках", - сказал Данилов.
Национальный заповедник Киево-Печерская лавра 10 марта объявил о расторжении договора аренды с Украинской православной церковью (Московского патриархата). Монахи должны покинуть монастырь до 29 марта. Но они заявили, что
Популярное сейчас
- Жеребьевка Лиги чемпионов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Сезон мести: как 36-летний Кройф наказал Аякс, перебравшись к его злейшему врагу
- Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов: когда и где смотреть церемонию
- На Ставке Верховного Главнокомандующего приняли решение касательно дальнейшей защиты Бахмута
- Бывший талант Ман Сити бросил футбол в 26 лет и основал суперуспешный бренд одежды. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная итальянская футболистка, охотно меняющая форму на бикини. ФОТО