Подозревается в незаконной депортации украинских детей. Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка России Марии Львовой-Беловой.

Российских государственных деятелей подозревают в военных преступлениях, а именно, в незаконной депортации детей.

"Сегодня, 17 марта 2023 года, Вторая палата досудебного разбирательства Международного уголовного суда выдала ордера на арест двух персон в контексте ситуации в Украине: господина Владимира Владимировича Путина и госпожи Марии Алексеевны Львовой-Беловой", - говорится в пресс-релизе МКС, который размещен на официальном сайте.

Путин предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации как минимум с 24 февраля 2022 года.

Имеются разумные основания полагать, что г-н Путин несет индивидуальную уголовную ответственность за вышеуказанные преступления, (и) за совершение деяний непосредственно, совместно с другими лицами и/или через других лиц (статья 25(3)(а) Римского статута) и (или) за его неспособность должным образом контролировать гражданских и военных подчиненных, совершивших действия", - говорится в сообщении