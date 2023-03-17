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Подозревается в незаконной депортации украинских детей. Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

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Он подозревается в военных преступлениях, а именно, в незаконной депортации детей

Подозревается в незаконной депортации украинских детей. Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Photo by SPUTNIKAFP via Getty Images

Новина українською

Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка России Марии Львовой-Беловой.

Российских государственных деятелей подозревают в военных преступлениях, а именно, в незаконной депортации детей.

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"Сегодня, 17 марта 2023 года, Вторая палата досудебного разбирательства Международного уголовного суда выдала ордера на арест двух персон в контексте ситуации в Украине: господина Владимира Владимировича Путина и госпожи Марии Алексеевны Львовой-Беловой", - говорится в пресс-релизе МКС, который размещен на официальном сайте.

Путин предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации как минимум с 24 февраля 2022 года.

Имеются разумные основания полагать, что г-н Путин несет индивидуальную уголовную ответственность за вышеуказанные преступления, (и) за совершение деяний непосредственно, совместно с другими лицами и/или через других лиц (статья 25(3)(а) Римского статута) и (или) за его неспособность должным образом контролировать гражданских и военных подчиненных, совершивших действия", - говорится в сообщении

Такая же формулировка прописана и в заявлении относительно Львовой-Беловой.

Вышеупомянутые ордера на арест были выданы на основании заявлений, поданных прокуратурой 22 февраля 2023 года.

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В статье: Владимир Путин война с россией
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Источник:
icc-cpi.int

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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
17.03.2023 в 18:01
Це, авжеж, суто символічний ордер, бо ніхто його з раші не витягне, поки він там ще чимось керую. Але сигнал, всій світовій спільноті, поданий дуже чітко.
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