МИД России: Решения Международного уголовного суда для РФ не имеют никакого значения
Мария Захарова высказала свое мнение
фото из свободных источников
Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что о
Такой комментарий Захарова написала в телеграм-канале.
"Россия не является участником Римского устава Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С этим органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожны", - заявила Захарова.
Напомним, в пятницу, 17 марта, Палата досудебного производства II Международного уголовного суда издала ордера на арест президента России Владимира Путина и Уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой.
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