МИД России: Решения Международного уголовного суда для РФ не имеют никакого значения

Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что о рдер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина не будет иметь для РФ "никакого значения, в том числе в правовом аспекте".

Такой комментарий Захарова написала в телеграм-канале.

"Россия не является участником Римского устава Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С этим органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожны", - заявила Захарова.

Напомним, в пятницу, 17 марта, Палата досудебного производства II Международного уголовного суда издала ордера на арест президента России Владимира Путина и Уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой.