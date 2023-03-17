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МИД России: Решения Международного уголовного суда для РФ не имеют никакого значения

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Мария Захарова высказала свое мнение

МИД России: Решения Международного уголовного суда для РФ не имеют никакого значения

фото из свободных источников

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Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина не будет иметь для РФ "никакого значения, в том числе в правовом аспекте".

Такой комментарий Захарова написала в телеграм-канале.

"Россия не является участником Римского устава Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С этим органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожны", - заявила Захарова.

Напомним, в пятницу, 17 марта, Палата досудебного производства II Международного уголовного суда издала ордера на арест президента России Владимира Путина и Уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой.

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В статье: Владимир Путин война с россией Мария Захарова
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