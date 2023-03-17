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Зеленский - об ордере на арест Путина: Историческое решение, с которого начнется историческая ответственность

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Зеленский - об ордере на арест Путина: Историческое решение, с которого начнется историческая ответственность

president.gov.ua

Новина українською

После исторического решения о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина должна быть историческая ответственность.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении от 17 марта.

"Имеем весомое решение международной юстиции. В деле, в котором есть реальная перспектива. Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Историческое решение, с которого начнется историческая ответственность.

Руководитель государства-террориста и еще одно российское должностное лицо официально стали подозреваемыми в военном преступлении. В депортации украинских детей - незаконном перемещении тысяч наших детей на территорию государства-террориста... Разделять детей с семьями, лишать их любой возможности связаться с родными, хоронить детей на российской территории, распылять по отдаленным регионам - все это очевидно государственная политика агрессора, государственные решения, государственное зло", - сказал Зеленский.

Напомним, в пятницу, 17 марта, Палата досудебного производства II Международного уголовного суда издала ордера на арест президента России Владимира Путина и Уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой.

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В статье: Владимир Путин война с россией Владимир Зеленский
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