Еще почти 900 ликвидированных россиян. Генштаб обновил данные потерь россиян на войне
Ночью было уничтожено большое количество иранских дронов
Ілюстраційне фото / Getty Images
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные потерь россиян на войне против Украины.
За прошедшие сутки ВСУ и другие Силы обороны ликвидировали 880 россиян. Также было уничтожено 40 единиц техники, в том числе 14 БПЛА. В том числе 11 “Шахедов” из 16, которые запустили россияне.
В целом потери окупантов с 24 февраля выглядят следующим образом:
- личного состава – около 164 200 (+880) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3511 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6830 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 2560 (+8) ед,
- РСЗО – 506 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 265 (+0) ед,
- самолетов – 305 (+0) ед,
- вертолетов – 290 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2159 (+14),
- крылатых ракет ‒ 907 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5404 (+3) ед,
- специальная техника – 259 (+1).
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Генштаб ЗСУ
Популярное сейчас
- Впервые в истории. Женская сборная Украины по футзалу вышла в финал чемпионата Европы
- Шахтер за текущий еврокубковый сезон заработал более 43 миллионов евро
- Динамо – Заря. Анонс и прогноз на матч УПЛ 17.03.2023
- В СНБО резко отреагировали на статью WP о "неготовности" ВСУ к контрнаступлению
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лучших бомбардиров Реала в этом сезоне. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная итальянская футболистка, охотно меняющая форму на бикини. ФОТО
Новости по теме
- 08:25 Украинские Более 700 оккупантов, вертолет и много наземной техники. Генштаб – о потерях РФ за 16 марта
- 06:58 Украинские Ракетные войска ВСУ за четверг поразили 5 пунктов управления россиян
- 08:24 Украинские Более 1000 оккупантов, сбитый самолет и куча другой техники. Генштаб – о потерях россиян за 15 марта
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
1500 грн
2Играть
4500 грн