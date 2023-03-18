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Еще почти 900 ликвидированных россиян. Генштаб обновил данные потерь россиян на войне

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Ночью было уничтожено большое количество иранских дронов

Еще почти 900 ликвидированных россиян. Генштаб обновил данные потерь россиян на войне

Ілюстраційне фото / Getty Images

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные потерь россиян на войне против Украины.

За прошедшие сутки ВСУ и другие Силы обороны ликвидировали 880 россиян. Также было уничтожено 40 единиц техники, в том числе 14 БПЛА. В том числе 11 “Шахедов” из 16, которые запустили россияне.

В целом потери окупантов с 24 февраля выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 164 200 (+880) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3511 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6830 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 2560 (+8) ед,
  • РСЗО – 506 (+2) ед,
  • средств ПВО ‒ 265 (+0) ед,
  • самолетов – 305 (+0) ед,
  • вертолетов – 290 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2159 (+14),
  • крылатых ракет ‒ 907 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5404 (+3) ед,
  • специальная техника – 259 (+1).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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