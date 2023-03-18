Еще почти 900 ликвидированных россиян. Генштаб обновил данные потерь россиян на войне

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные потерь россиян на войне против Украины.

За прошедшие сутки ВСУ и другие Силы обороны ликвидировали 880 россиян. Также было уничтожено 40 единиц техники, в том числе 14 БПЛА. В том числе 11 “Шахедов” из 16, которые запустили россияне.

В целом потери окупантов с 24 февраля выглядят следующим образом: