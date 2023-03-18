Ночная атака дронами – стали известны подробности

Вчера, 17 марта, около 21.00 российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами-камикадзе иранского производства типа "Shahed-136/131". Об этом сообщили Воздушные Силы ВС Украины.

Атака осуществлялась по двум направлениям – с восточного побережья Азовского моря и Брянской области России.

Силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено 11 ударных БПЛА в центральных, западных и восточных областях соответственно.

Известно, что в Днепропетровской области беспилотник попал в объект инфраструктуры, в результате чего произошел масштабный пожар.