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Ночная атака дронами – стали известны подробности

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Уничтожено 11 БПЛА

Ночная атака дронами – стали известны подробности

фото из свободных источников

Новина українською

Вчера, 17 марта, около 21.00 российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами-камикадзе иранского производства типа "Shahed-136/131". Об этом сообщили Воздушные Силы ВС Украины.

Атака осуществлялась по двум направлениям – с восточного побережья Азовского моря и Брянской области России.

Силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено 11 ударных БПЛА в центральных, западных и восточных областях соответственно.

Известно, что в Днепропетровской области беспилотник попал в объект инфраструктуры, в результате чего произошел масштабный пожар.

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В статье: Инфраструктура война с россией дрон-камикадзе
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