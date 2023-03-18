Ночная атака дронами – стали известны подробности
Уничтожено 11 БПЛА
фото из свободных источников
Вчера, 17 марта, около 21.00 российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами-камикадзе иранского производства типа "Shahed-136/131". Об этом сообщили Воздушные Силы ВС Украины.
Атака осуществлялась по двум направлениям – с восточного побережья Азовского моря и Брянской области России.
Силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено 11 ударных БПЛА в центральных, западных и восточных областях соответственно.
Известно, что в Днепропетровской области беспилотник попал в объект инфраструктуры, в результате чего произошел масштабный пожар.
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