Виталий Кличко: Мы должны бороться, чтобы россияне не участвовали в Олимпийских играх

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, легенда мирового бокса Виталий Кличко рассказал о своей позиции по допуску россиян и белорусов к международным соревнованиям. Его слова цитирует канал ДОМ:

"Моя четкая позиция: спортсмены – это люди, борющиеся за честные правила. Происходящее сейчас… Я убежден, что это попытка избежать этих правил.

Позиция президента МОК Баха нам не ясна, поэтому убежден, что если россияне будут участвовать в Олимпийских играх в Париже, то нам следует отказаться от участия. Такую же позицию поддержали некоторые страны.

Другого рычага, чтобы повлиять и давить на россию, я не вижу. Я и мой брат Владимир, который был олимпийским чемпионом, делает все для того, чтобы заставить другие федерации поступить так же – отказаться от участия, если россияне и белорусы будут участвовать.

Люди, которые действительно убивают мирных людей, украинских спортсменов. Мы знаем, что более 160 спортсменов за это время погибли. Спорт обладает большой силой изменить мир. Очень важно вместе держаться. Убежден, что мы должны бороться, чтобы россияне не участвовали в Олимпийских играх" – сказал он.