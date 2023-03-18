Польша может отказаться от этапа Кубка мира по фехтованию из-за россиян
Совершенно правильная позиция
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Глава польской Федерации фехтования Яцек Слупски рассказал, что его страна может отказаться принимать этап Кубка мира из-за возможного допуска россиян и белорусов. Его слова цитирует Inside the Games:
"Теперь мы ожидаем официального толкования решений, принятых на внеочередном конгрессе FIE по определению нейтральности спортсменов, допущенных к соревнованиям.
Такое толкование необходимо для представления в польские органы власти, которые принимают решение о выдаче въездных виз.
Мы подтверждаем, что мы готовы принять этап Кубка мира в Познани, однако любое решение может быть принято только после получения соответствующих и необходимых разъяснений FIE по вопросам, вытекающим из решения внеочередного Конгресса.
Учитывая эти объяснения, Федерация фехтования Польши не исключает отказа в организации этапа Кубка мира" – сказал он.
Напомним, что ранее подобное решение приняла Германия.
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