Генштаб ВСУ : Враг не прекращает попыток захватить город Бахмут

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации по состоянию на 18:00 триста восемьдесят восьмых суток российского широкомасштабного вторжения.

Российская федерация продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Эпицентром боевых действий остается Бахмут.

Не имея желаемого результата в поле боя, российская федерация применяет тактику террора против гражданского населения. Осуществляет обстрелы городов и сел, а также объектов критической инфраструктуры, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права.

За сутки противник нанес 5 ракетных ударов, 4 из них – по объектам гражданской инфраструктуры города Запорожья. Также враг нанес 12 авиационных ударов и совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Высокой остается вероятность ракетных ударов врага по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без изменений. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, однако формирование наступательных группировок не выявлено. На полигонах республики беларусь идет подготовка подразделений территориальных войск вооруженных сил российской федерации. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Александровка Черниговской области; Харьковка и Стариковое – Сумская и Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечтя, Старица, Волчанск и Большой Бурлук на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Диброва, Верхнекаменное и Спорное. Совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Путниково, Красное Первое, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Новоселовское, Невское и Белогоровка – Луганской, а также Спорное и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не прекращает попыток захватить город Бахмут. Наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Григоровка и в северной части Бахмута. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Озаряновка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское и Марьинка. Вражеским обстрелам подверглись Каменка, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Георгиевка, Невельское, Марьинка, Угледар и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонные действия. Обстрелам подверглись, в частности, Ольговское, Красное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области. Вчера обстрелян город Херсон.

Российские оккупанты продолжают использовать гражданские учреждения на временно захваченной территории Запорожской области для собственных нужд. В частности, здание школы одного из населенных пунктов Пологовского района противник использует как полевой госпиталь на 50 койкомест. Таким образом, оккупанты пытаются сократить срок возврата в строй личного состава из числа санитарных потерь.

В Рубежном Луганской области, местная так называемая оккупационная власть, заставляет население получать гражданство российской федерации. Украинских паспортов у людей пока не отбирают, однако для трудоустройства необходимо иметь паспорт гражданина российской федерации.

В течение суток Авиация Сил обороны Украины нанесла 6 ударов по районам сосредоточения захватчиков.

Также, в эти сутки, наши защитники сбили вражеский БпЛА "Шахед-136", а подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 7 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника.