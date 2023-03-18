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Ван Леувен: Динамо такая команда, что ее опасно пускать на свою половину поля

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Коуч луганчан о победе над командой Луческу

Ван Леувен: Динамо такая команда, что ее опасно пускать на свою половину поля

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Главный тренер луганской "Зари" Патрик ван Леувен прокомментировал победу над киевским "Динамо" в матче 18-го тура УПЛ.

- У нас был свой план. Показывать свой футбол и больше прессинговать, ведь "Динамо" такая команда, что ее опасно пускать на свою половину поля. Не все получилось, первый тайм был относительно ровным. Во втором тайме мы стояли ближе к своим воротам, чем планировали, но у нас было несколько хороших атак, которые можно было завершать голом. Что и произошло на исходе поединка.

Этот матч очень интересен для наших игроков. Всегда стараемся играть в атакующий футбол, а особенно стремимся к этому против топ команд. Сегодня не было много возможностей демонстрировать это. Но я чувствовал, что моя команда сегодня забьет.

- "Заря" набрала серьезные обороты, претендует на первые места в турнирной таблице. Скажите, как ваши молодые игроки справляются с давлением ответственности. Или они не сконцентрируются на таблице, а выходят и играют на результат?

- Мы на каждую игру смотрим отдельно, и подходы к тренировкам иногда разные. Я думаю, что сегодня было заметно, что для наших игроков матч был волнующим. Но они быстро преодолели стресс и нервы и начали играть на равных. Также хотел отметить, что сегодня была достойная командная игра, ни один футболист не сделал меньше, чем нужно, все было на уровне, еще раз повторюсь.

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В статье: Динамо (Киев) Патрик ван Леувен
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Источник:
ФК "Заря"

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Комментарии (1)
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MaximSK (Киев)
18.03.2023 в 19:40
Сейчас Динамо такая команда, что можно и в штрафную их пускать, они все равно не забьют, игроки очень слабые, на уровне середняка ЧУ. Надеюсь скоро вернутся Шапаренко с Буяльским, тогда может улучшим игру в атаке.
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