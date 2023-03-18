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Зеленский: Все, кто помогает России, могут быть только маргиналами для мира

Общие новости
(2 голосов)

Традиционное обращение президента

Зеленский: Все, кто помогает России, могут быть только маргиналами для мира

Zelenskiy / Official

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 18 марта.

"Есть новые санкции СНБО. Более 400 человек и компаний. Большинство из них – российские. Это ВПК государства-террориста. Но также это иранские и сирийские лица, помогающие террору.

Каждый такой санкционный шаг мы тщательно прорабатываем. Украинские санкции – это часть глобального давления на Россию. Все, кто производит оружие для террора против Украины, кто помогает России разжигать агрессию, в частности, снабжая "Шахедами", кто поддерживает российское разрушение международного права, могут быть только маргиналами для мира.

Есть только один субъект, разрушающий жизнь: это Россия. Есть только один способ защитить жизнь: нужно выгнать российскую армию из украинской земли. И мы это сделаем.

Слава всем нашим воинам, которые сейчас в бою! Слава каждому и каждому помогающему! Спасибо всем, кто тренирует наших бойцов, кто лечит от ранений, кто волонтерит и кто поддерживает боевой дух украинцев! Слава Украине!", – рассказал президент.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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Источник:
Zelenskiy / Official

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Комментарии (1)
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velbag (Полтава)
18.03.2023 в 22:14
а ще можуть працювати в ОП та бути героями на єдиному марахвоні
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