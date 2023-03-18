Зеленский: Все, кто помогает России, могут быть только маргиналами для мира
Традиционное обращение президента
Zelenskiy / Official
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 18 марта.
"Есть новые санкции СНБО. Более 400 человек и компаний. Большинство из них – российские. Это ВПК государства-террориста. Но также это иранские и сирийские лица, помогающие террору.
Каждый такой санкционный шаг мы тщательно прорабатываем. Украинские санкции – это часть глобального давления на Россию. Все, кто производит оружие для террора против Украины, кто помогает России разжигать агрессию, в частности, снабжая "Шахедами", кто поддерживает российское разрушение международного права, могут быть только маргиналами для мира.
Есть только один субъект, разрушающий жизнь: это Россия. Есть только один способ защитить жизнь: нужно выгнать российскую армию из украинской земли. И мы это сделаем.
Слава всем нашим воинам, которые сейчас в бою! Слава каждому и каждому помогающему! Спасибо всем, кто тренирует наших бойцов, кто лечит от ранений, кто волонтерит и кто поддерживает боевой дух украинцев! Слава Украине!", – рассказал президент.
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