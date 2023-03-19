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Уничтожено более 20 танков. Генштаб сообщил о потерях россиян за субботу

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ВСУ отразили 83 атаки врага

Уничтожено более 20 танков. Генштаб сообщил о потерях россиян за субботу

Oryx

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян в войне с Украиной с 24.02.22 по 19.03.23.

За минувшие сутки – 18 марта – было ликвидировано еще 710 окупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ в настоящее время составляют около 164 910 (+710) человек.

Кроме того, в субботу было уничтожено 63 единицы техники, в том числе 21 танк!

Потери россиян в технике:

  • танков - 3532 (+21) ед,
  • боевых бронированных машин - 6853 (+23) ед,
  • артиллерийских систем - 2568 (+8) ед,
  • РСЗО - 507 (+1) ед,
  • средства ПВО - 268 (+3) ед,
  • самолетов - 305 (+0) ед,
  • вертолетов - 290 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2159 (+0),
  • крылатые ракеты – 907 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5408 (+4) ед,
  • специальная техника – 262 (+3).

В утренней сводке указывается, что украинские воины в субботу отразили 83 атаки россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Эпицентром боевых действий остается Бахмут.

Авиация Сил обороны Украины нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов. В то же время, был сбит БПЛА «Шахед-136», а украинские ракетчики и артиллеристы поразили 7 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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