На южном направлении ВСУ уничтожили разведывательный пункт россиян, ЗРК и артиллерию

На южном направлении Силы обороны Украины уничтожен зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" и передвижной пункт разведки и управления российских захватчиков.

"Наши ракетно-артиллерийские подразделения продолжают боевую работу на тщательно выверенных объектах и пунктах базирования врага. По ее результатам имеем подтверждение об уничтожении зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10", передвижного пункта разведки и управления, танка Т-62, а также уменьшено артиллерийскую мощь врага на две артустановки", - говорится в сообщении.

По данным командования, оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга остается сложной, но контролируемой. Враг стремится усилить давление огненными поражениями в пределах контрбатарейной борьбы и с применением авиации.