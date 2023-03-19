На южном направлении ВСУ уничтожили разведывательный пункт россиян, ЗРК и артиллерию
Также у врага минус один танк
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
На южном направлении Силы обороны Украины уничтожен зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" и передвижной пункт разведки и управления российских захватчиков.
"Наши ракетно-артиллерийские подразделения продолжают боевую работу на тщательно выверенных объектах и пунктах базирования врага. По ее результатам имеем подтверждение об уничтожении зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10", передвижного пункта разведки и управления, танка Т-62, а также уменьшено артиллерийскую мощь врага на две артустановки", - говорится в сообщении.
По данным командования, оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга остается сложной, но контролируемой. Враг стремится усилить давление огненными поражениями в пределах контрбатарейной борьбы и с применением авиации.
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