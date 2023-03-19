Российские войска не могут завершить операцию по захвату Бахмута, - Череватый

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона заявил, что российские оккупационные войска не могут завершить операцию по захвату города Бахмут в Донецкой области.

Он подчеркнул, что в настоящее время действия войск РФ в районе этого города сложно назвать крупной стратегической наступательной операцией.

"Сейчас они, по сути, тактически не могут завершить операцию по захвату украинского районного центра Бахмут. Да, там очень активные бои, они еще продолжают на инерции совершать по несколько десятков атак, но они несут огромные потери", - отметил Череватый.

Как известно, 14 марта состоялось очередное заседание Ставки, в ходе которого было принято решение продолжить оборону города Бахмута в Донецкой области. До этого командующий Сухопутными войсками в Украине Александр Сырский заявил, что силы и ресурсы, которые наша сторона вовлекла в процесс защиты города, заставляют РФ отказаться от продвижения вперед.