На оккупированной Луганщине россияне запрещают работать людям, не имеющим российского паспорта, - ОВА

Во временно оккупированном Рубежном Луганской области российские захватчики оставляют на работе только граждан, имеющих паспорт РФ. Об этом сообщает Луганская ОВА.

В частности, местная оккупационная "власть" заставляет население города получать российское гражданство.

"Украинских паспортов у людей пока не отбирают, однако для трудоустройства или возможности не быть уволенным необходимо иметь паспорт гражданина РФ", - пояснили в ОВА.

Также сообщается, что оккупационная "власть" так называемой "ЛНР" ввела в действие быстро составленный и принятый закон, позволяющий выйти из украинского гражданства, минуя все предусмотренные сроки и процедуры.

Таким образом, теперь житель временно оккупированной территории не считается гражданином Украины, по мнению захватчиков, с момента подачи соответствующего заявления, а не его рассмотрения и принятия решения.