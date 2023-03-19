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На оккупированной Луганщине россияне запрещают работать людям, не имеющим российского паспорта, - ОВА

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Оккупанты все больше и больше усложняют жизнь людям

На оккупированной Луганщине россияне запрещают работать людям, не имеющим российского паспорта, - ОВА

Alexey Furman/Getty Images

Новина українською

Во временно оккупированном Рубежном Луганской области российские захватчики оставляют на работе только граждан, имеющих паспорт РФ. Об этом сообщает Луганская ОВА.

В частности, местная оккупационная "власть" заставляет население города получать российское гражданство.

"Украинских паспортов у людей пока не отбирают, однако для трудоустройства или возможности не быть уволенным необходимо иметь паспорт гражданина РФ", - пояснили в ОВА.

Также сообщается, что оккупационная "власть" так называемой "ЛНР" ввела в действие быстро составленный и принятый закон, позволяющий выйти из украинского гражданства, минуя все предусмотренные сроки и процедуры.

Таким образом, теперь житель временно оккупированной территории не считается гражданином Украины, по мнению захватчиков, с момента подачи соответствующего заявления, а не его рассмотрения и принятия решения.

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В статье: война с россией
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Источник:
Луганська ОВА

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