На оккупированной Луганщине россияне запрещают работать людям, не имеющим российского паспорта, - ОВА
Оккупанты все больше и больше усложняют жизнь людям
Alexey Furman/Getty Images
Во временно оккупированном Рубежном Луганской области российские захватчики оставляют на работе только граждан, имеющих паспорт РФ. Об этом сообщает Луганская ОВА.
В частности, местная оккупационная "власть" заставляет население города получать российское гражданство.
"Украинских паспортов у людей пока не отбирают, однако для трудоустройства или возможности не быть уволенным необходимо иметь паспорт гражданина РФ", - пояснили в ОВА.
Также сообщается, что оккупационная "власть" так называемой "ЛНР" ввела в действие быстро составленный и принятый закон, позволяющий выйти из украинского гражданства, минуя все предусмотренные сроки и процедуры.
Таким образом, теперь житель временно оккупированной территории не считается гражданином Украины, по мнению захватчиков, с момента подачи соответствующего заявления, а не его рассмотрения и принятия решения.
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