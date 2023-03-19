Генштаб: ВСУ поразили вражеский зенитный ракетный комплекс Тор

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 триста восемьдесят девятых суток российского широкомасштабного вторжения.

В течение суток противник нанес 1 ракетный и 7 авиационных ударов, совершил 9 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Российские оккупанты цинично ударили по жилому дому в Васильевском районе и по объектам гражданской инфраструктуры Каменского Запорожской области. Также российская армия обстреляла объекты гражданской инфраструктуры в Донецкой области. Есть погибшие и раненые, повреждены многоэтажки, частные жилые дома и школы.

Высокой остается вероятность ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Клюсы, Александровка Черниговской области; Харьковка, Стариковое, Волфино, Степок Сумской области; Глубокое, Красное, Волчанск, Колодезное, Каменка, Красное Первое, Двуречная, Западное и Кондрашовка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Новоселовское. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Веселое, Купянск, Крахмальное, Песчаное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Невское и Белогоровка в Луганской области.

На Бахмутском направлении враг не прекращает попыток захватить город Бахмут. Отражены атаки противника в районах населенных пунктов Бахмут, Ивановское, Богдановка и Григоровка. Вражеским обстрелы подверглись Васюковка, Бахмут, Григорьевка, Ивановское, Константиновка, Зализное и ряд других населенных пунктов Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Северное, Бердичи и Марьинка. Вражеским обстрелам подверглись Каменка, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. Обстрелам подверглись районы, в частности, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области, а также Херсон, Михайловка, Гавриловка, Дудчаны, Ивановка и Днепровское.

Российские оккупанты продолжают оказывать психологическое давление на местное население с целью принуждения к получению гражданства российской федерации.

Так, в населенном пункте Азовское временно занятой территории Запорожской области усилен контрразведывательный режим. В ходе него активно проверяют местное население на предмет наличия российского паспорта. Граждане, не имеющие его, вынуждены мириться с дополнительными проверками, сопровождающимися задержанием.

Также российские оккупанты продолжают совершать мародерство, отбирая жилье у мирных граждан Украины. В частности, в населенном пункте Стрелковое временно занятой территории Херсонской области, в сельском совете, за лоббирование сельского головы и на основании принудительно собранных подписей местных депутатов разрабатывается распоряжение о принудительном незаконном отчуждении домов граждан Украины, вынужденно покинувших населенный пункт. Жилье хотят передать для проживания военнослужащим российской оккупационной армии.

В течение суток Авиация Сил обороны нанесла удар по российскому зенитно-ракетному комплексу (тип уточняется), 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и боеприпасов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили вражеский зенитный ракетный комплекс "Тор" и 2 района сосредоточения оккупантов.