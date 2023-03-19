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Зеленский: За каждое проявление террора против украинцев государство-зло будет отвечать

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Традиционное обращение президента

Зеленский: За каждое проявление террора против украинцев государство-зло будет отвечать

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Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 19 марта.

"Завершается еще одна неделя нашей обороны против государства-зла. Еще одна неделя, когда ежедневно и каждую ночь российская армия обстреливала украинские города, села, убивала наших людей.

Каменское Запорожской области; Берислав Херсонской области; Марганец Днепропетровской области; Авдеевка, Краматорск, Константиновка Донецкой области; Константиновка Сумской области… И еще десятки-десятки украинских городов и сел, подвергшихся ударам российских террористов за эту неделю – одну неделю. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и своих близких…

За каждое проявление террора против украинцев государство-зло будет отвечать. Эта неделя, наконец, принесла действительно весомый международно-правовой результат для Украины, для справедливости.

Момент, после которого становится несомненным, что завершением этой агрессии для России будет полный спектр ее ответственности.

Выгнать оккупанта, очистить нашу землю от всех следов государства-зла, наказать террористов – это наша задача. Задания, которые мы выполним.

Мы, украинцы, – в единстве. И мир – в единстве. Слава всем, кто сейчас в бою за Украину! Кто дерется на Донетчине, на Луганщине, кто защищает наш юг, кто держит нашу границу. Слава всем, кто готовит деоккупацию наших земель!

Вечная память всем, чью жизнь унес российский террор, российские бомбы, российские мины", - рассказал президент.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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Источник:
Zelenskiy / Official

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