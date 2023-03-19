Видеодайджест за 389-й день войны от Генштаба ВСУ
Слава Героям Украины!
Zelenskiy Official
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подготовил видеодайжест за 389-й день российского вторжения.
Наши храбрые воины мужественно защищают украинскую землю и небо. А россияне продолжают коварно наносить удары по мирным регионам Украины.
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Источник:Генштаб ВСУ
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