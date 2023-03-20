Уже больше 165 тысяч убитых оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян
За сутки уничтожено более 40 единиц техники
libkos
Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной с 24.02.22 по 20.03.23.
За минувшие сутки – 19 марта – было ликвидировано еще 700 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 165 610 человек.
Кроме того, были уничтожены еще 44 единицы техники, в частности, 2 средства ПВО.
Потери россиян в технике:
- танков - 3537 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 6869 (+16) ед,
- артиллерийских систем - 2577 (+9) ед,
- РСЗО - 507 (+0) ед,
- средства ПВО - 270 (+2) ед,
- самолетов - 305 (+0) ед,
- вертолетов - 290 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2160 (+1),
- крылатые ракеты – 907 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5416 (+8) ед,
- специальная техника – 265 (+3).
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