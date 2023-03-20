Уже больше 165 тысяч убитых оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях россиян в войне с Украиной с 24.02.22 по 20.03.23.

За минувшие сутки – 19 марта – было ликвидировано еще 700 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 165 610 человек.

Кроме того, были уничтожены еще 44 единицы техники, в частности, 2 средства ПВО.

Потери россиян в технике: