Россияне угрожают жителям Херсонщины тюрьмой за отсутствие паспорта РФ
Сводка Генштаба
Инсайдер UA
На Херсонщине оккупанты угрожают мирным гражданам карательными действиями за отсутствие паспорта России. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины:
"На Херсонщине российские оккупанты угрожают мирным гражданам карательными действиями за отсутствие российского паспорта. В частности, на блокпостах временно занятой территории Херсонской области оккупанты угрожают местному населению незаконным лишением свободы и насильственными действиями в случае отсутствия российских паспортов при последующей проверке документов".
В то же время отмечается, что вражеские войска продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
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