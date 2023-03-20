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Россияне угрожают жителям Херсонщины тюрьмой за отсутствие паспорта РФ

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Сводка Генштаба

Россияне угрожают жителям Херсонщины тюрьмой за отсутствие паспорта РФ

Инсайдер UA

Новина українською

На Херсонщине оккупанты угрожают мирным гражданам карательными действиями за отсутствие паспорта России. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины:

"На Херсонщине российские оккупанты угрожают мирным гражданам карательными действиями за отсутствие российского паспорта. В частности, на блокпостах временно занятой территории Херсонской области оккупанты угрожают местному населению незаконным лишением свободы и насильственными действиями в случае отсутствия российских паспортов при последующей проверке документов".

В то же время отмечается, что вражеские войска продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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Источник:
Генштаб

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