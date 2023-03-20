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Белый дом анонсировал новый пакет помощи Украине. Также важное решение по боеприпасам ждут от ЕС

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Уже в ближайшее время

Белый дом анонсировал новый пакет помощи Украине. Также важное решение по боеприпасам ждут от ЕС

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о подготовке нового пакета оборонной поддержки для Украины, который будет объявлен в ближайшее время. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

"В ближайшие дни вы увидите еще одно объявление о предоставлении помощи в сфере безопасности от Соединенных Штатов".

Он подчеркнул, что поддержка Украины со стороны США "не имеет равных во всем мире с точки зрения того, какие возможности и какие суммы мы согласились предоставить". В этом контексте он подчеркнул, что Соединенные Штаты будут сохранять решимость помогать Украине и в дальнейшем.

Также стало известно, что главы МИД ЕС 20 марта должны подписать план поставки миллиона боеприпасов для Украины, передача будет происходить в рамках следующих 12 месяцев. Об этом сообщил журналист "Радио Свободы" Йозвяк. Он отметил "впечатляющую дипломатическую работу" Эстонии, которая сдвинула это дело с мертвой точки.

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В статье: война с россией Джон Кирби
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Источник:
t.me/holosameryky

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