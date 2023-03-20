Белый дом анонсировал новый пакет помощи Украине. Также важное решение по боеприпасам ждут от ЕС
Уже в ближайшее время
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Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о подготовке нового пакета оборонной поддержки для Украины, который будет объявлен в ближайшее время. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.
"В ближайшие дни вы увидите еще одно объявление о предоставлении помощи в сфере безопасности от Соединенных Штатов".
Он подчеркнул, что поддержка Украины со стороны США "не имеет равных во всем мире с точки зрения того, какие возможности и какие суммы мы согласились предоставить". В этом контексте он подчеркнул, что Соединенные Штаты будут сохранять решимость помогать Украине и в дальнейшем.
Tomorrow. pic.twitter.com/XPNAfqnzEj— President Biden (@POTUS) March 19, 2023
Также стало известно, что главы МИД ЕС 20 марта должны подписать план поставки миллиона боеприпасов для Украины, передача будет происходить в рамках следующих 12 месяцев. Об этом сообщил журналист "Радио Свободы" Йозвяк. Он отметил "впечатляющую дипломатическую работу" Эстонии, которая сдвинула это дело с мертвой точки.
EU foreign ministers should be able to sign of its ammunition plan for #Ukraine tomorrow - with the goal of providing 1 million artillery rounds for Kyiv in the course of the upcoming 12 months. Impressive diplomatic work by #Estonia that got the ball rolling on this file. https://t.co/bzYy8XjgQK— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 19, 2023
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