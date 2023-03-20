Аналитики ISW: Наступление РФ на Донбассе приближается к кульминации

Весеннее наступление российских оккупантов, вероятно, приближается к кульминации, а новая волна мобилизации в России не даст существенных результатов. Об этом написали в сводке Института изучения войны ISW. Враг не достигает своих целей, среди которых тактический захват города-крепости Бахмут.

Наступление россиян на участках Сватово-Кременная, Бахмут, Авдеевка-Донецк и Угледар не принесло ничего, кроме некоторых тактических успехов, заявили в источнике. Оккупанты направили около 300 000 мобилизованных для наступления, однако они не смогли предоставить какое-то преимущество захватчику.

"155-я бригада морской пехоты понесла катастрофические потери в живой силе и технике во время постоянных неудачных атак на Угледар в ноябре 2022 года и феврале 2023 года, и российское военное руководство, вероятно, в значительной степени полагается на резервные части 98-й воздушно-десантной дивизии, чтобы компенсировать эти потери. В Угледар перебрасывают некоторые части 8-й воздушно-десантной дивизии, которая находится в районе Кременной в Луганской области, что свидетельствует об уровне отчаяния со стороны российского командования".

Маловероятно, что введение дополнительных сил во время будущих волн мобилизации поможет РФ достичь каких-либо результатов, считают в ISW. Украина имеет хорошие возможности для того, чтобы перехватить инициативу и начать контрнаступление на критических участках нынешней линии фронта.

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В то же время в россии нарастает противостояние на высших уровнях военного руководства, отметили в ISW, на это указывают заявления гиркина. Он написал саркастический пост о том, как РФ может проиграть развязанную против Украины войну. В то же время террорист подчеркнул, что россия уже совершила этот "кардинальный грех". гиркин призвал к смене лидерства в министерстве обороны, генеральном штабе, службе иностранной разведки, 5-й службе ФСБ, министерстве иностранных дел рф, а также смене политических советников и представителей военной промышленности.