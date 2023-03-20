Аналитики ISW: Наступление РФ на Донбассе приближается к кульминации
Считают, что новая мобилизация не сильно поможет врагу
Фото Evgeniy Maloletka
Весеннее наступление российских оккупантов, вероятно, приближается к кульминации, а новая волна мобилизации в России не даст существенных результатов. Об этом написали в сводке Института изучения войны ISW. Враг не достигает своих целей, среди которых тактический захват города-крепости Бахмут.
Наступление россиян на участках Сватово-Кременная, Бахмут, Авдеевка-Донецк и Угледар не принесло ничего, кроме некоторых тактических успехов, заявили в источнике. Оккупанты направили около 300 000 мобилизованных для наступления, однако они не смогли предоставить какое-то преимущество захватчику.
"155-я бригада морской пехоты понесла катастрофические потери в живой силе и технике во время постоянных неудачных атак на Угледар в ноябре 2022 года и феврале 2023 года, и российское военное руководство, вероятно, в значительной степени полагается на резервные части 98-й воздушно-десантной дивизии, чтобы компенсировать эти потери. В Угледар перебрасывают некоторые части 8-й воздушно-десантной дивизии, которая находится в районе Кременной в Луганской области, что свидетельствует об уровне отчаяния со стороны российского командования".
Маловероятно, что введение дополнительных сил во время будущих волн мобилизации поможет РФ достичь каких-либо результатов, считают в ISW. Украина имеет хорошие возможности для того, чтобы перехватить инициативу и начать контрнаступление на критических участках нынешней линии фронта.
В то же время в россии нарастает противостояние на высших уровнях военного руководства, отметили в ISW, на это указывают заявления гиркина. Он написал саркастический пост о том, как РФ может проиграть развязанную против Украины войну. В то же время террорист подчеркнул, что россия уже совершила этот "кардинальный грех". гиркин призвал к смене лидерства в министерстве обороны, генеральном штабе, службе иностранной разведки, 5-й службе ФСБ, министерстве иностранных дел рф, а также смене политических советников и представителей военной промышленности.
Популярное сейчас
- "Для всех это холодный душ". Пресс-аташе Руха об увольнении Кучука
- Малиновский стал одним из худших игроков в матче Реймс - Марсель
- Серия А. Интер - Ювентус 0:1. Победа с двух рук?
- Украинские бойцы с дрона уничтожили российский танк Т-90М Прорыв. ВИДЕО
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лучших бомбардиров Реала в этом сезоне. ФОТО
- Бывший талант Ман Сити бросил футбол в 26 лет и основал суперуспешный бренд одежды. ФОТО
Новости по теме
- 09:05 Украинские ВСУ хотят истощить под Бахмутом лучшие силы ЧВК Вагнер, Пригожин может потерять все элитные отряды
- 11:03 Украинские ЦРУ предупреждает, что Китай может предоставить оружие России. В Пекин летит Лукашенко
- 08:54 Украинские Путин молчал на годовщину войны, потому что не смог достичь своих целей, - ISW