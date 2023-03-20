  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первые украинские военнослужащие прошли обучение на системах SAMP/T в Италии
В тренде

Первые украинские военнослужащие прошли обучение на системах SAMP/T в Италии

Общие новости
(1 голосов)

Речь о небольшой группе бойцов

Первые украинские военнослужащие прошли обучение на системах SAMP/T в Италии

Getty Images

Новина українською

В Италии украинские военнослужащие завершили обучение на противоракетных системах SAMP/T. По данным источников информационного агентства ANSA, речь идет о группе численностью в примерно 20 украинских защитников.

Редакция Il Fatto Quotidiano сообщала, что учения, которые прошли в Сабаудии (провинция Латина к югу от Рима), были связаны именно с SAMP/T.

Система SAMP/T-MAMBA – это европейский эквивалент американской системы Patriot. Она способна отслеживать и перехватывать десятки целей, в том числе и баллистические ракеты. Одна пусковая установка ЗРК вооружена 8 ракетами.

Осенью Зеленский отметил, что попросил Италию передать Украине эти зенитные ракетные комплексы. После одного из заседаний "Рамштейна" стало известно, что Италия и Франция дадут Украине систему ПВО SAMP/T. В феврале премьер Италии Джорджа Мелони в Киеве объявила о передаче трех систем ПВО: SAMP-T, Skyguard и Spike.

Читайте такжеПравительство Словакии одобрило передачу истребителей МиГ-29 и системы ПВО KUB

По теме
yellow-arrow
Аналитики ISW: Наступление РФ на Донбассе приближается к кульминации
yellow-arrow
FT: После визита в Москву Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с президентом Украины
yellow-arrow
Белый дом анонсировал новый пакет помощи Украине. Также важное решение по боеприпасам ждут от ЕС
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией ПВО ППО
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ansa.it

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде