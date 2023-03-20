Первые украинские военнослужащие прошли обучение на системах SAMP/T в Италии
Речь о небольшой группе бойцов
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В Италии украинские военнослужащие завершили обучение на противоракетных системах SAMP/T. По данным источников информационного агентства ANSA, речь идет о группе численностью в примерно 20 украинских защитников.
Редакция Il Fatto Quotidiano сообщала, что учения, которые прошли в Сабаудии (провинция Латина к югу от Рима), были связаны именно с SAMP/T.
Система SAMP/T-MAMBA – это европейский эквивалент американской системы Patriot. Она способна отслеживать и перехватывать десятки целей, в том числе и баллистические ракеты. Одна пусковая установка ЗРК вооружена 8 ракетами.
Осенью Зеленский отметил, что попросил Италию передать Украине эти зенитные ракетные комплексы. После одного из заседаний "Рамштейна" стало известно, что Италия и Франция дадут Украине систему ПВО SAMP/T. В феврале премьер Италии Джорджа Мелони в Киеве объявила о передаче трех систем ПВО: SAMP-T, Skyguard и Spike.
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