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Медведев угрожает ударом гиперзвуковой ракетой по суду в Гааге после выдачи ордера на арест Путина

Общие новости
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"Все ходят под Богом и ракетами"

Медведев угрожает ударом гиперзвуковой ракетой по суду в Гааге после выдачи ордера на арест Путина

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Заместитель председателя совета безопасности россии дмитрий медведев обозвал Международный уголовный суд в Гааге "г*венным и никому не нужным", потому что он выдал ордер на арест путина.

"Произошло окончательное обрушение системы международного права. Признаемся: она и раньше была не особо эффективна. Особенно её международные институты. Вот возьмём этот говённый, никому не нужный Международный уголовный суд, созданный на базе Римского статута, в который не вступили крупнейшие государства. Кого он привлёк к ответственности? Три десятка никому не известных лиц".

"И тут решили судить президента другой ядерной державы, не участвующей в МУС по тем же основаниям, что и США и иные страны. Очевидно, что поступила максимально жёсткая вводная из того же Пиндостана. Понятно, что практической ценности никакой, но спасибо, что вспомнили".

"И ещё. Судьи МУС раздухарились напрасно. Смотрите, мол, мы храбрые, не обосрались поднять руку на крупнейшую ядерную державу. Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового "Оникса" из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. Его не сбить, увы. И суд – лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО. Поэтому и войну не начнут. Побоятся. И жалеть никто не будет. Так что, граждане судьи, внимательно смотрите в небо…"

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В статье: война с россией
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Источник:
t.me/medvedev_telegram

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Комментарии (1)
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Vantala (Kharkiv)
20.03.2023 в 12:17
Якби не клоун медвед то сумно було би жити. Так хоть над чимось можна посміятися ))
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